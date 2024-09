Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fasano di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con piogge che si attenueranno nel corso della mattinata, per lasciare spazio a un pomeriggio e una sera prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 46 km/h, rendendo la giornata ventosa.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,5°C. Si registreranno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 32%. La velocità del vento sarà di circa 14,1 km/h, proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare, con un incremento della pioggia e una temperatura percepita che scenderà a 21,4°C.

Durante la mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Le piogge si attenueranno, e si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno fino a 26,4°C intorno a mezzogiorno, con una sensazione di freschezza dovuta al vento che soffierà a 32,8 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà drasticamente, rendendo il clima più piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il massimo di 26,6°C. La ventilazione rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 47,1 km/h. L’umidità si manterrà su valori contenuti, intorno al 31%, favorendo una sensazione di benessere. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, grazie anche all’assenza di precipitazioni.

La sera continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,2°C. La ventilazione si farà sentire, con velocità che si attesteranno intorno ai 31,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fasano nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo un inizio instabile, il clima si stabilizzerà, con temperature gradevoli e cieli sereni. Le giornate successive si preannunciano soleggiate, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +22° perc. +21.9° 0.15 mm 21.5 SSO max 39.7 Libeccio 62 % 1005 hPa 5 forte pioggia +20.8° perc. +21° 4.41 mm 24.1 SO max 37.4 Libeccio 83 % 1005 hPa 8 poche nuvole +24.4° perc. +24.3° prob. 49 % 26.7 OSO max 37.5 Libeccio 55 % 1006 hPa 11 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 27 % 28.9 OSO max 43.3 Libeccio 38 % 1006 hPa 14 cielo sereno +25.9° perc. +25.4° Assenti 36.9 OSO max 46.1 Libeccio 33 % 1006 hPa 17 cielo sereno +21.8° perc. +21.2° Assenti 36.8 OSO max 45.9 Libeccio 43 % 1007 hPa 20 cielo sereno +20.6° perc. +19.9° Assenti 30.6 OSO max 49.3 Libeccio 46 % 1009 hPa 23 pioggia leggera +18.2° perc. +17.8° 0.47 mm 32.7 ONO max 45.5 Maestrale 65 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 18:58

