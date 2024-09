Previsioni Meteo Fermo: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Fermo indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 17°C. La mattina porterà un miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e un incremento della temperatura fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, garantendo un clima sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La sera vedrà un ritorno di nubi, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteo a Fermo rimarranno stabili, con un cielo coperto e una temperatura che si manterrà intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando una sensazione di calore moderato.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati, con direzione Sud-Sud Est. L’umidità scenderà, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno tra i 20°C e i 22°C. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità continuerà a scendere, favorendo un clima secco e confortevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che tornerà a essere coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17°C. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e il vento rimarrà leggero, mantenendo una sensazione di tranquillità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fermo indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. La situazione meteo rimarrà monitorata, ma al momento non si intravedono cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.9° prob. 52 % 9 OSO max 9 Libeccio 80 % 1014 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 8 % 6.8 SO max 6.7 Libeccio 74 % 1014 hPa 6 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 23 % 4 SSO max 4.7 Libeccio 73 % 1015 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° prob. 24 % 6.8 SSE max 11.2 Scirocco 60 % 1015 hPa 12 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° prob. 26 % 8.9 ESE max 7.3 Scirocco 54 % 1014 hPa 15 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° prob. 25 % 11.5 ESE max 13.8 Scirocco 63 % 1014 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° prob. 8 % 7.8 S max 9.3 Ostro 76 % 1015 hPa 21 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° prob. 9 % 8.1 OSO max 8 Libeccio 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:52

