Maltempo Marche, riunito il COR: questa sera nuova intensificazione delle piogge

Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, ha convocato la riunione del Centro Operativo Regionale (COR) che si è svolta alle 14 di oggi pomeriggio nella sede di Palazzo Rossini, per fare il punto della situazione a seguito della violenta ondata di maltempo che sta provocando piogge abbondanti su più aree del territorio regionale e valutare gli interventi necessari alla luce di quelle previste nelle prossime ore. Alla riunione hanno partecipato anche l’Assessore alla Protezione Civile, Stefano Aguzzi, e il Direttore regionale della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, Stefano Stefoni.

Durante l’incontro sono state collegate le cinque prefetture delle Marche, il Corpo regionale dei Vigili del Fuoco, per un’analisi sinergica della situazione. L’allerta meteo è stata prorogata per tutta la giornata di domani, giovedì 19 settembre. Il livello di allerta attuale è giallo, ma si innalzerà ad arancione dalla mezzanotte. Per tutta la durata dell’allerta l’invito rivolto alla popolazione è di prestare attenzione, soprattutto nelle aree più colpite, e muoversi solo in caso di reale necessità.

I comuni valuteranno la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e ciascuno potrà consultare i canali di comunicazione istituzionali dei rispettivi enti locali. Le sedi operative della Protezione Civile provinciali rimarranno attive nelle prossime ore.

Le piogge

Nelle ultime 36 ore, le precipitazioni più intense si sono registrate nelle province di Ancona, Macerata e Fermo, con picchi di precipitazioni lungo la costa tra il Maceratese e l’Anconetano. Finora sono caduti dalla mezzanotte 148mm di pioggia a Loreto, 137mm a Osimo, 126mm a Castelfidardo, 89mm ad Ancona, 82mm a Falconara Marittima, 81mm a Senigallia, Polverigi, 77mm a Pesaro, Marina di Montemarciano, 75mm a San Costanzo, 58mm a Porto Sant’Elpidio.

Tra le 18 e le 20 di oggi è prevista una nuova intensificazione delle precipitazioni sulla fascia costiera.

Maltempo, cede strada a Pesaro: “danni per 200mila euro”

A causa del maltempo che sta sferzando le Marche, a Pesaro ha ceduto una parte di strada dell’Angelo Custode. Il tratto interessato è lungo oltre 30 metri ed è situato a circa metà della strada. Il sindaco Andrea Biancani, dopo un sopralluogo eseguito insieme all’assessore Mila Della Dora e al Presidente del Consiglio comunale con delega alla Protezione Civile Enzo Belloni, parla di “danni ingenti. Ci vorranno almeno 200mila euro per ripristinarla. Al momento abbiamo previsto un senso unico alternato. Speriamo che la situazione non peggiori e non ci porti a chiudere totalmente la strada. È la situazione più critica che abbiamo riscontrato dopo le verifiche fatte nella tarda mattinata”.

Il sindaco informa anche del “terreno franato sulla strada del Montefeltro, zona via Gagarin. I mezzi del Centro operativo comunale sono subito intervenuti, assieme alla Polizia locale, per chiudere al traffico la via e svolgere la pulizia della carreggiata. Lavori che abbiamo ampliato anche al parcheggio subito sotto il tratto, molto utilizzato da dipendenti e fruitori dei servizi presenti in zona”.

Interventi del Centro operativo di Pesaro anche in strada di Vincolungo, sul San Bartolo, dove sono state aperte le bocche di lupo per agevolare il deflusso delle acque. Segnalazioni di garage e piani interrati allagati in diverse abitazioni, rami caduti in alcuni parchi pubblici cittadini e una pianta crollata in via Rosselli (zona mare, è stata rimossa da Aspes); allagato stamattina il sottopasso pedonale di via Solferino (zona Campus scolastico) su cui è intervenuta la Provincia di Pesaro e Urbino.

“Sin da questa mattina abbiamo aperto il Coc – Centro Operativo Comunale – specifica Biancani – per garantire le operazioni di messa in sicurezza e il servizio dei mezzi del Comune e del gruppo di Pesaro della Protezione Civile, come sempre in prima linea durante le necessità. Stiamo seguendo l’evoluzione delle previsioni e delle allerte”.

