Allerta Meteo Marche: domani codice arancione su coste e colline

MeteoWeb

La Protezione Civile Regionale delle Marche ha emesso oggi una nuova allerta meteo, che prolunga fino alle 24 di domani, giovedì 19 settembre, l’allerta in corso, con i seguenti livelli di criticità: allerta arancione sulle zone 2,4,6, dunque nelle aree collinari e costiere settentrionali, centrali e meridionali e allerta gialla su tutto il restante territorio regionale. La previsione associata all’allerta per la giornata di domani indica che le cumulate di precipitazione risulteranno moderate su gran parte della regione e saranno in attenuazione verso sera. La tendenza dei fenomeni per le 48 ore successive è prevista in esaurimento. Le piogge cadute dall’inizio dell’evento ad ora hanno saturato in gran parte i terreni, riducendone drasticamente la capacità di assorbimento dell’acqua, che così arriverà più velocemente e in quantità maggiori nel reticolo idrografico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.