Previsioni Meteo Follonica: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Follonica indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Durante la notte, si assisterà a un passaggio da nubi sparse a cielo coperto, ma già dalla mattina si prevede un netto miglioramento, con cieli sereni che accompagneranno il resto della giornata. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che passerà dal 62% al 40%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 65%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo fino a valori minimi, e il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 20 km/h. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà il comfort termico, grazie alle temperature gradevoli.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le condizioni di cielo sereno favoriranno attività all’aperto, con un’intensità del vento che si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 50%, contribuendo a un clima fresco e confortevole.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 17°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Follonica si presentano decisamente favorevoli, con un clima ideale per trascorrere la giornata all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni, rendendo questa settimana particolarmente adatta per attività ricreative e momenti di relax all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 8.1 N max 10.7 Tramontana 66 % 1015 hPa 4 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 6.6 N max 9 Tramontana 69 % 1015 hPa 7 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° Assenti 8.8 NO max 14.2 Maestrale 59 % 1014 hPa 10 nubi sparse +22.4° perc. +22° Assenti 14.9 ONO max 18.3 Maestrale 47 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.3° Assenti 14.7 ONO max 16.1 Maestrale 49 % 1014 hPa 16 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 7.2 ONO max 9.8 Maestrale 53 % 1013 hPa 19 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° Assenti 7.1 NE max 6.9 Grecale 72 % 1014 hPa 22 cielo sereno +16.7° perc. +16.5° Assenti 8.1 NE max 7.3 Grecale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.