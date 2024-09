Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Follonica indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature e una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di schiarite e un progressivo innalzamento delle temperature. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità fresche nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Follonica presenterà un cielo coperto con temperatura di circa +18,7°C e un’umidità elevata attorno al 91%. La velocità del vento sarà di circa 7,2 km/h da Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,3 km/h. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà coperto fino alle 05:00, quando la temperatura scenderà leggermente a +18,4°C.

Dalla mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a +22,1°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,2 km/h e mantenendo una direzione da Sud-Sud Est. Le previsioni del tempo indicano che il cielo rimarrà sereno durante il pomeriggio, con temperature che toccheranno un massimo di +23,8°C alle 13:00 e si manterranno sopra i 21°C fino a sera.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con un cielo sereno e una velocità del vento che potrà raggiungere i 39,1 km/h alle 16:00. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà negativamente il comfort termico, mantenendosi attorno al 68-79%. Le temperature percepite si manterranno stabili, rendendo la giornata gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche fresche che potrebbero rendere l’atmosfera più frizzante. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa, segnalando un buon stato di salute meteorologica.

In conclusione, le previsioni meteo per Follonica indicano una giornata di Giovedì 26 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e un vento moderato. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con un clima mite e soleggiato, ideale per godere delle bellezze del territorio. Si consiglia di approfittare di questa situazione meteorologica favorevole per attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali cambiamenti nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.8° perc. +19.2° Assenti 9.7 SE max 14.9 Scirocco 92 % 1014 hPa 5 cielo coperto +18.4° perc. +18.7° Assenti 11.8 ESE max 18.4 Scirocco 93 % 1013 hPa 8 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° prob. 3 % 17.2 SSE max 28.1 Scirocco 78 % 1014 hPa 11 nubi sparse +23.5° perc. +23.7° prob. 3 % 24.2 S max 31 Ostro 71 % 1014 hPa 14 cielo sereno +23.7° perc. +23.9° Assenti 21.5 SSE max 33 Scirocco 66 % 1013 hPa 17 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° Assenti 22.3 SE max 42.3 Scirocco 79 % 1012 hPa 20 cielo sereno +21.6° perc. +22° Assenti 21.6 SE max 42.6 Scirocco 85 % 1012 hPa 23 cielo sereno +21.3° perc. +21.9° Assenti 21.3 SE max 37.3 Scirocco 92 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:02

