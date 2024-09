Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Follonica indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,1°C e i 20,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 17,1 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore pomeridiane.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, e le temperature si manterranno intorno ai 14°C. La mattina inizierà con un clima gradevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con solo qualche nuvola sparsa.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà notevolmente. Il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potrebbero superare i 16 km/h, rendendo la sensazione di freschezza più marcata. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per una passeggiata lungo il mare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio di Ottobre all’insegna della piacevolezza.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +13.7° Assenti 8.5 NE max 8.1 Grecale 56 % 1022 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.3° Assenti 8.2 NE max 7.9 Grecale 59 % 1022 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +15.9° Assenti 4.9 NE max 5.7 Grecale 52 % 1022 hPa 10 poche nuvole +20.3° perc. +19.5° Assenti 7.6 OSO max 7 Libeccio 43 % 1022 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° Assenti 11.5 ONO max 14.6 Maestrale 56 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 11.4 ONO max 17.1 Maestrale 71 % 1020 hPa 19 poche nuvole +16.9° perc. +16.8° Assenti 10.2 NNO max 11.9 Maestrale 84 % 1020 hPa 22 nubi sparse +16.1° perc. +16° Assenti 8.5 N max 10.3 Tramontana 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:55

