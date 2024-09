Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Follonica di Venerdì 27 Settembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata in un aumento della nuvolosità e in piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21,6°C e i 24,2°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 39,7 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno ottimali, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 2% di nuvole, e il vento soffierà da Sud-Sud Est a una velocità di circa 23,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 40% del cielo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24,2°C intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori che si aggireranno tra i 21 km/h e i 27,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 75%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente, con l’arrivo di piogge leggere che si protrarranno fino alle 17:00. Le temperature si manterranno intorno ai 23,6°C e 23,4°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 66%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che varieranno da 0,12 mm a 0,37 mm. Il vento si attenuerà, scendendo a valori di circa 7,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con un cielo che si presenterà coperto per gran parte della notte. Le temperature scenderanno fino a 20,1°C, e l’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo una velocità di circa 11,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di prepararsi per un Venerdì variabile, ma con momenti di bel tempo da sfruttare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +22.1° perc. +22.6° prob. 4 % 22.8 SSE max 39.7 Scirocco 86 % 1010 hPa 4 cielo sereno +21.7° perc. +22.1° prob. 4 % 20.9 SSE max 35.5 Scirocco 86 % 1009 hPa 7 nubi sparse +22.6° perc. +23° prob. 7 % 24.4 SSE max 35.2 Scirocco 81 % 1010 hPa 10 nubi sparse +24.1° perc. +24.6° prob. 10 % 25.8 SSE max 33.5 Scirocco 75 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +23.6° perc. +24.1° 0.17 mm 18.9 S max 23.9 Ostro 81 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +22.7° perc. +23.2° 0.35 mm 1.5 SE max 12.1 Scirocco 86 % 1010 hPa 19 nubi sparse +20.5° perc. +20.9° Assenti 10.5 NNE max 17.6 Grecale 87 % 1011 hPa 22 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° Assenti 13.2 NNE max 23.8 Grecale 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:00

