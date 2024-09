Previsioni Meteo Forlì: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Forlì per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si manterrà su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni del tempo indicano una stabilità atmosferica, con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne. La temperatura percepita non subirà significative variazioni, mantenendosi intorno ai 22°C nel pomeriggio. L’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che si attesteranno attorno al 79%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà a circa 15,9°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori superiori al 90%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C, ma la sensazione di calore sarà mitigata dalla brezza leggera proveniente da est. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con una probabilità di pioggia molto bassa, intorno al 9%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C, mantenendo il cielo coperto e un’umidità che continuerà a essere elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Forlì indicano una continuazione di questo trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, con la possibilità di qualche schiarita solo nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questa settimana un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, pur tenendo presente l’umidità elevata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 5.4 OSO max 5.2 Libeccio 79 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 5.9 OSO max 6 Libeccio 79 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 6.4 OSO max 6.7 Libeccio 77 % 1019 hPa 9 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 3.8 N max 2 Tramontana 61 % 1019 hPa 12 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° Assenti 4.8 ENE max 3.9 Grecale 56 % 1018 hPa 15 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° prob. 9 % 9.7 E max 8.6 Levante 60 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° prob. 13 % 7.3 SE max 8.5 Scirocco 76 % 1016 hPa 21 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° Assenti 4.4 SSO max 4.9 Libeccio 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:04

