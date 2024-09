Previsioni Meteo Forlì: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Forlì di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +13,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 21,2 km/h. Con l’arrivo dell’alba, le condizioni non miglioreranno, anzi, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere influenzato da piogge moderate, con temperature che scenderanno leggermente fino a +11,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni si intensificheranno, portando a valori di pioggia che raggiungeranno i 2,55 mm entro le ore 06:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19 km/h, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge moderate continueranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,8°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente, con raffiche fino a 33,1 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 1,53 mm, mantenendo alta l’umidità, che si aggirerà attorno al 91%.

Con l’arrivo della sera, il meteo di Forlì non subirà cambiamenti significativi. Le piogge continueranno a essere leggere, con temperature che si manterranno sui +11,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si ridurranno a valori minimi, con un accumulo di circa 0,54 mm. La velocità del vento si attenuerà ulteriormente, portando a una serata umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Forlì indicano un proseguimento di condizioni instabili. Sabato e Domenica potrebbero portare a un miglioramento parziale, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.5° perc. +12.8° prob. 1 % 8.8 ONO max 14 Maestrale 75 % 1006 hPa 3 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° prob. 20 % 17.8 NO max 23.7 Maestrale 74 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +11.1° perc. +10.6° 2.55 mm 19.1 NO max 32.5 Maestrale 90 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +11° perc. +10.6° 0.99 mm 19.9 NO max 35.4 Maestrale 91 % 1009 hPa 12 pioggia moderata +10.9° perc. +10.4° 1.58 mm 19.1 NO max 34.5 Maestrale 91 % 1011 hPa 15 pioggia moderata +11° perc. +10.5° 1.09 mm 15.4 ONO max 27.2 Maestrale 90 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +11.1° perc. +10.6° 0.54 mm 9.9 SO max 17 Libeccio 88 % 1014 hPa 21 cielo coperto +11.7° perc. +11.1° prob. 47 % 8.5 SO max 10.9 Libeccio 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:21

