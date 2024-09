Previsioni Meteo Forlì: tutti i dettagli per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Forlì mostrano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una probabilità di pioggia che diminuirà gradualmente nel pomeriggio, lasciando spazio a nubi sparse e a un calo delle precipitazioni.

Durante la notte, ci si aspetta pioggia leggera con una copertura nuvolosa intorno al 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 9km/h.

Al risveglio, il cielo sarà ancora coperto con una probabilità di pioggia alta, intorno al 99%, e temperature intorno ai +21°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest, con una velocità di circa 3km/h.

Durante la mattina, il cielo resterà coperto con probabilità di pioggia che diminuirà gradualmente, mentre le temperature saliranno fino a toccare i +27°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e temperature intorno ai +30°C. Il vento continuerà a provenire da Est, ma con una leggera variazione verso Ovest. La probabilità di pioggia sarà più bassa rispetto al mattino.

In serata, le nubi sparse copriranno il cielo con una probabilità di pioggia che aumenterà leggermente. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con venti provenienti da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Forlì indicano una giornata con cielo in prevalenza coperto al mattino, con possibilità di schiarite nel pomeriggio e nubi sparse in serata. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +30°C, con venti variabili e probabilità di pioggia che diminuirà nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.1° perc. +21.5° 0.67 mm 9.1 O max 13.1 Ponente 87 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.9° 0.49 mm 5.6 O max 9.5 Ponente 91 % 1011 hPa 6 cielo coperto +21.3° perc. +21.7° prob. 79 % 2.9 SO max 4.4 Libeccio 84 % 1010 hPa 9 cielo coperto +25.9° perc. +26.2° prob. 71 % 7.3 E max 10.8 Levante 63 % 1010 hPa 12 cielo coperto +30.5° perc. +31.1° prob. 74 % 7 ENE max 14.9 Grecale 46 % 1008 hPa 15 nubi sparse +29.7° perc. +30.4° prob. 84 % 11.3 O max 16 Ponente 48 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +22.6° perc. +23° 0.13 mm 12.7 NO max 21.1 Maestrale 80 % 1009 hPa 21 nubi sparse +20.3° perc. +20.8° prob. 73 % 10.4 ONO max 16.4 Maestrale 94 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:35

