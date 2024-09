Previsioni Meteo Francavilla Fontana: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Francavilla Fontana indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,5°C. La brezza tesa proveniente da Ovest – Nord Ovest accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità attorno al 62%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 26,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 24 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di calore più intensa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26°C, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 39%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,8°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana nei prossimi giorni sembrano promettere un proseguimento di condizioni stabili e soleggiate. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre nel weekend potrebbero verificarsi alcune variazioni, con possibilità di nuvolosità. Tuttavia, per ora, gli amanti del sole possono godere di una giornata ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° prob. 3 % 16.9 ONO max 33.8 Maestrale 62 % 1007 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +21.7° prob. 14 % 21.9 NNO max 40.7 Maestrale 63 % 1007 hPa 6 cielo sereno +22.5° perc. +22.3° prob. 7 % 20.5 NO max 28.8 Maestrale 55 % 1008 hPa 9 cielo sereno +25.9° perc. +25.7° Assenti 22.1 NNO max 21.5 Maestrale 43 % 1009 hPa 12 cielo sereno +26.8° perc. +26.7° Assenti 21.9 N max 20.1 Tramontana 40 % 1008 hPa 15 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 17.4 NE max 15 Grecale 42 % 1008 hPa 18 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 8 ENE max 11.1 Grecale 56 % 1010 hPa 21 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 8 SSE max 10.6 Scirocco 59 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:00

