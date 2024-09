Previsioni Meteo Francavilla Fontana: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Francavilla Fontana si preannuncia un giorno caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una transizione da condizioni di pioggia leggera a cieli sereni, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e ventilata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una percezione leggermente più alta. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 92%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 13,9 km/h da Sud-Sud Est. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno intorno a 0.86 mm.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le piogge si interromperanno e il cielo passerà da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i 26°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 25 km/h. L’umidità, che sarà piuttosto alta durante la notte, inizierà a diminuire, portandosi attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a prevalere, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno sui 25-26°C. I venti si manterranno moderati, con intensità che varierà tra 20 e 22 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature scenderanno gradualmente, portandosi intorno ai 21°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, mantenendosi attorno al 79%. Le piogge torneranno a farsi sentire, con pioggia leggera prevista per le ore serali, accumulando ulteriori 0.13 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana indicano un Martedì 24 Settembre caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento con cieli sereni nel pomeriggio. I giorni successivi potrebbero portare a un ritorno di condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione delle precipitazioni. Sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, specialmente per le serate che seguiranno.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.25 mm 14.3 SSE max 28.2 Scirocco 87 % 1012 hPa 4 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° prob. 61 % 11.7 SSO max 21.1 Libeccio 83 % 1012 hPa 7 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° prob. 34 % 21.3 SSO max 25 Libeccio 68 % 1013 hPa 10 cielo sereno +25.5° perc. +25.6° prob. 35 % 22.5 SSO max 24.2 Libeccio 59 % 1014 hPa 13 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 8 % 22.3 S max 21.8 Ostro 55 % 1013 hPa 16 cielo sereno +24.2° perc. +24.3° prob. 25 % 22.1 S max 27.6 Ostro 65 % 1013 hPa 19 cielo coperto +22.4° perc. +22.7° prob. 56 % 21.4 SSO max 35.4 Libeccio 77 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.13 mm 10 SSO max 14.8 Libeccio 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:38

