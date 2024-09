Previsioni Meteo Galatina: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Galatina di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge leggere alternate a momenti di cielo coperto e nubi sparse. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 20°C e i 25°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da direzioni variabili, con intensità che non supererà i 12 km/h.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 86%. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 76%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non mancheranno momenti di nubi sparse. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 60%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una direzione Sud Est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature raggiungeranno un massimo di 25°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, superando il 70%. I venti saranno leggeri, con direzione Sud Est, e le raffiche potranno arrivare fino a 10 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 70%. I venti si faranno più freschi, provenienti da Nord Est, ma con intensità sempre contenuta.

In conclusione, le previsioni meteo per Galatina nei prossimi giorni evidenziano una tendenza a un clima variabile, con possibilità di piogge intermittenti e temperature gradevoli. Si prevede che il fine settimana possa portare un miglioramento, con schiarite e temperature più stabili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.4° perc. +20.5° 0.23 mm 6.8 SE max 12.5 Scirocco 77 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +20° perc. +20° 0.14 mm 7.5 E max 11.6 Levante 74 % 1013 hPa 7 nubi sparse +23.1° perc. +23° prob. 34 % 9.6 SE max 13 Scirocco 60 % 1014 hPa 10 nubi sparse +25.2° perc. +25° prob. 59 % 12.3 SE max 11.4 Scirocco 50 % 1015 hPa 13 cielo coperto +25.4° perc. +25.3° prob. 31 % 12.6 SSE max 11.5 Scirocco 50 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +23.4° perc. +23.3° 0.56 mm 5.5 SE max 7.6 Scirocco 59 % 1016 hPa 19 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° prob. 31 % 11.2 NE max 16.4 Grecale 72 % 1017 hPa 22 poche nuvole +20.5° perc. +20.5° prob. 39 % 10.7 NE max 14.8 Grecale 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:43

