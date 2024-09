Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gela di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà tra i 22°C e i 24°C, mentre la velocità del vento si presenterà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, sebbene nel pomeriggio ci sarà una leggera possibilità di pioggia.

Durante la notte, Gela si troverà sotto un cielo completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, e il vento soffierà da est con una velocità di circa 7 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 24°C intorno alle ore 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 17 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud. L’umidità si ridurrà gradualmente, ma rimarrà comunque sopra il 67%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con una leggera probabilità di pioggia che aumenterà fino al 42%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 72%. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli di circa 0.14 mm attesi.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi bassa, con direzione sud-est. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature miti e cieli prevalentemente nuvolosi. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni di umidità potrebbero rendere l’atmosfera leggermente afosa. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni, specialmente in vista di possibili piogge leggere nel pomeriggio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.4° perc. +22.6° prob. 8 % 8.4 E max 9 Levante 76 % 1018 hPa 4 cielo coperto +21.8° perc. +22.1° Assenti 7.5 ENE max 7.8 Grecale 77 % 1018 hPa 7 cielo coperto +22.8° perc. +23° prob. 8 % 7 E max 8.1 Levante 72 % 1018 hPa 10 cielo coperto +24.5° perc. +24.7° prob. 11 % 16.8 S max 16.4 Ostro 67 % 1018 hPa 13 cielo coperto +23.8° perc. +24.1° prob. 37 % 11.2 S max 11.7 Ostro 72 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +23.6° perc. +24° 0.11 mm 8.9 SSE max 8.5 Scirocco 73 % 1016 hPa 19 cielo coperto +23° perc. +23.4° prob. 11 % 9.7 SE max 9.8 Scirocco 78 % 1017 hPa 22 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° prob. 21 % 8.1 SE max 9.4 Scirocco 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:55

