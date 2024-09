Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gela di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno condizioni di nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà nuovamente coperto. Nel pomeriggio, le nuvole continueranno a dominare il panorama, con una leggera probabilità di pioggia. La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, mantenendo le temperature su livelli confortevoli.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da 16% a 67%. L’umidità si manterrà attorno al 75%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 24,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra 5,6 km/h e 13,7 km/h, mantenendo una brezza leggera. La copertura nuvolosa raggiungerà il 91% alle 07:00, per poi stabilizzarsi su valori attorno al 49% a mezzogiorno. L’umidità si attesterà attorno al 63%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 24,6°C alle 13:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 98% nel tardo pomeriggio. La probabilità di pioggia sarà bassa, con un’intensità di precipitazione assente. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 75%.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che varieranno tra 8,8 km/h e 11,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.8° perc. +22° Assenti 7.5 ENE max 7.5 Grecale 74 % 1017 hPa 4 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° Assenti 9.2 ENE max 9.1 Grecale 77 % 1017 hPa 7 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° Assenti 8 ENE max 8.4 Grecale 71 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.8° perc. +23.9° Assenti 7.5 SO max 6.4 Libeccio 63 % 1019 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° prob. 8 % 12.9 SSO max 13.1 Libeccio 64 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23.8° perc. +24.1° prob. 4 % 13.9 S max 15.5 Ostro 72 % 1018 hPa 19 cielo coperto +23.4° perc. +23.8° Assenti 10.3 SSE max 15.1 Scirocco 76 % 1019 hPa 22 cielo coperto +22.8° perc. +23.1° prob. 4 % 10.9 ESE max 12.7 Scirocco 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:57

