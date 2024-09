Previsioni Meteo Gioia Tauro: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Gioia Tauro per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità e piogge leggere, specialmente durante le ore centrali della giornata. I dati indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, con una massima che raggiungerà circa 25,3°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 100% per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo suggeriscono anche una leggera brezza, con velocità del vento che varierà tra 5 km/h e 10 km/h.

Durante la notte, Gioia Tauro vivrà un clima relativamente caldo, con temperature che si aggireranno intorno ai 20,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 97%. Le probabilità di precipitazioni saranno moderate, ma non si registreranno eventi significativi. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nella mattina, la situazione non cambierà di molto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 24°C entro le 08:00. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. Le probabilità di pioggia saranno basse, ma non si escluderanno brevi rovesci. L’umidità si manterrà attorno al 63%, contribuendo a una sensazione di calore.

Il pomeriggio porterà con sé le prime piogge leggere, che inizieranno a manifestarsi intorno alle 11:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,6°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà totale. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,16 mm. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere circa 21°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma la nuvolosità continuerà a essere presente. L’umidità si attesterà attorno al 78%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia Tauro indicano una giornata caratterizzata da nuvole e piogge leggere, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 11 % 7.8 ESE max 8.6 Scirocco 77 % 1019 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 41 % 7.9 ESE max 8.1 Scirocco 75 % 1018 hPa 6 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° prob. 39 % 7.3 SE max 9.4 Scirocco 69 % 1018 hPa 9 cielo coperto +25° perc. +25° prob. 18 % 5 SSO max 7.6 Libeccio 56 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +24.6° perc. +24.8° 0.16 mm 10.3 OSO max 12.9 Libeccio 63 % 1018 hPa 15 cielo coperto +24.3° perc. +24.4° prob. 18 % 6.4 SO max 9.1 Libeccio 64 % 1017 hPa 18 cielo coperto +22° perc. +22.2° prob. 10 % 8.3 S max 9.1 Ostro 75 % 1017 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +21.2° Assenti 6.4 SSE max 8 Scirocco 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:49

