Previsioni Meteo Gioia Tauro: il bollettino per domani sabato 14 settembre

Le condizioni meteo a Gioia Tauro per Sabato 14 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente instabile, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature intorno ai 21,7°C, con una leggera probabilità di precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, il clima si farà più umido e le piogge diventeranno più consistenti, portando a una temperatura che si attesterà attorno ai 19,7°C. Nel pomeriggio, le piogge continueranno, ma si prevede una leggera attenuazione, mentre la sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 21,7°C. La velocità del vento sarà di 35,3 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 48,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 6%. Man mano che ci si avvicina alla mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, con temperature che scenderanno a 19,7°C e piogge moderate che inizieranno a manifestarsi. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 80%, con una probabilità di pioggia che salirà fino al 28%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il tempo, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23,4 km/h, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 54%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, con valori che toccheranno il 68%. La situazione meteo si stabilizzerà leggermente verso la sera, quando si passerà a nubi sparse e la temperatura si manterrà intorno ai 20,6°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia Tauro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle piogge e un ritorno a cieli più sereni. Tuttavia, per domani e dopodomani, si dovranno ancora monitorare eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature si stabilizzeranno su valori più gradevoli solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° prob. 6 % 35.3 ONO max 48.8 Maestrale 52 % 1012 hPa 3 cielo coperto +21.3° perc. +21° prob. 36 % 32.4 ONO max 42.2 Maestrale 59 % 1011 hPa 6 pioggia moderata +19.7° perc. +19.7° 1.03 mm 26.7 ONO max 36.1 Maestrale 77 % 1012 hPa 9 pioggia moderata +20° perc. +20° 1.02 mm 25.4 ONO max 31.9 Maestrale 76 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.86 mm 24.6 ONO max 30.9 Maestrale 70 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +20.9° perc. +20.7° 0.28 mm 24.6 ONO max 33.7 Maestrale 64 % 1013 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° prob. 40 % 23.6 NO max 34.5 Maestrale 61 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20.3° perc. +19.8° prob. 21 % 21 NO max 33.8 Maestrale 53 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:01

