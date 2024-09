Previsioni Meteo Giussano: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Giussano per Domenica 29 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio con nubi sparse. La serata si concluderà con cieli coperti, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18°C.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,5°C. La mattina inizierà con poche nuvole e una temperatura in aumento, che arriverà a 12,2°C alle 07:00. Le condizioni di meteo rimarranno stabili fino a metà mattina, quando si registreranno nubi sparse e una temperatura che toccherà i 17,7°C intorno a 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una temperatura massima di 18°C alle 13:00. Le condizioni di vento saranno leggere, con velocità che varieranno tra i 3 e i 6 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 40% intorno alle 17:00.

La sera porterà un cambiamento significativo, con cieli che diventeranno sempre più coperti. Alle 19:00, la copertura nuvolosa raggiungerà il 90%, con una temperatura che scenderà a 14,8°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, toccando il 70%. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 14,1°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana con cieli variabili e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno approfittare di questa Domenica per godere di una giornata all’aperto prima dell’arrivo di condizioni più instabili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.5° perc. +10.4° Assenti 9.6 NNE max 19.8 Grecale 66 % 1021 hPa 3 cielo sereno +10.9° perc. +9.8° Assenti 8.1 NNE max 13.4 Grecale 67 % 1022 hPa 6 poche nuvole +10.9° perc. +9.8° Assenti 7 NNE max 11.2 Grecale 65 % 1024 hPa 9 nubi sparse +15° perc. +13.9° Assenti 2.1 SSO max 2.9 Libeccio 53 % 1024 hPa 12 nubi sparse +17.7° perc. +16.8° Assenti 5.5 SO max 5 Libeccio 50 % 1024 hPa 15 poche nuvole +17.8° perc. +16.9° Assenti 4.5 S max 3.4 Ostro 50 % 1023 hPa 18 nubi sparse +15.1° perc. +14.4° Assenti 2.4 E max 2.8 Levante 66 % 1024 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 6.1 NNE max 8 Grecale 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:01

