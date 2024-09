Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Gorizia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C durante la notte e che raggiungeranno un massimo di circa 19°C nella mattina. La presenza di pioggia moderata e leggera sarà costante, con accumuli che si attesteranno intorno ai 3.99mm nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, le condizioni meteo a Gorizia saranno caratterizzate da pioggia moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da est con una velocità di circa 9,1 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’intensità di pioggia leggera.

Nella mattina, il meteo non mostrerà segni di miglioramento, con piogge che si manterranno moderate. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19°C intorno alle 09:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, e il vento continuerà a soffiare da sud-est. Le piogge saranno accompagnate da una leggera brezza, con raffiche che non supereranno i 17 km/h.

Il pomeriggio porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 18°C. Le previsioni meteo indicano che le piogge diventeranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Anche in questo periodo, il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h. Le precipitazioni continueranno, sebbene con un’intensità minore rispetto alla mattina.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 15°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, e la copertura nuvolosa rimarrà elevata. Il vento si manterrà debole, contribuendo a un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gorizia indicano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento a partire da Giovedì, quando le temperature potrebbero aumentare e le precipitazioni diminuire. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e a temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.2° perc. +16.4° 3.99 mm 9.1 E max 15.5 Levante 96 % 1011 hPa 3 pioggia moderata +16.9° perc. +17.1° 1.76 mm 8.8 ESE max 19.1 Scirocco 95 % 1009 hPa 6 pioggia moderata +17.1° perc. +17.4° 1.93 mm 7.1 ESE max 17.1 Scirocco 95 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +19° perc. +19.3° 0.57 mm 9.3 SSE max 15.9 Scirocco 88 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +19.1° perc. +19.4° 0.98 mm 12.3 S max 17.5 Ostro 88 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 1 mm 5.9 S max 10.9 Ostro 91 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.46 mm 5.4 ENE max 6.5 Grecale 92 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.3 mm 6.9 E max 8.6 Levante 93 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:53

