Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Iglesias indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un aumento delle nubi sparse nel corso della sera. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

Nella notte, il meteo si manterrà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 5%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 74%. I venti soffieranno debolmente da Ovest-Nord Ovest, con velocità di circa 3,7 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a essere molto bassa, con valori che non supereranno il 2%. I venti si intensificheranno, arrivando a 22 km/h da Nord Ovest, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà sereno, e la copertura nuvolosa rimarrà assente. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 39 km/h. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nella copertura nuvolosa, che passerà a nubi sparse con una percentuale che raggiungerà il 55%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, e i venti continueranno a soffiare moderatamente, con velocità che varieranno tra 12 km/h e 16 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Iglesias indicano una giornata ideale per attività all’aperto, con temperature piacevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti del sole e delle belle giornate potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre le serate fresche offriranno un ottimo momento per godere di passeggiate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +14.2° Assenti 2 NO max 5.4 Maestrale 71 % 1017 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 3.9 NNE max 5.2 Grecale 72 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.3° perc. +17.7° Assenti 10.5 NNO max 19 Maestrale 60 % 1017 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +20.9° Assenti 20.8 NO max 25.3 Maestrale 49 % 1017 hPa 13 cielo sereno +22° perc. +21.5° Assenti 22.4 NO max 34.8 Maestrale 47 % 1017 hPa 16 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 23.1 NO max 40.9 Maestrale 59 % 1016 hPa 19 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 16.6 NO max 31.1 Maestrale 71 % 1016 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° Assenti 14.4 ONO max 28.8 Maestrale 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:29

