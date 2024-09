Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Imola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia moderata con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 16,5 km/h da nord-est, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire con pioggia leggera che accompagnerà la giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,8°C intorno alle 11:00. Il vento si manterrà sostenuto, con raffiche che potranno arrivare fino a 38,9 km/h. L’umidità, sebbene in leggero calo, rimarrà sopra il 60%, contribuendo a una sensazione di umidità elevata.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C, mentre il vento si attenuerà leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 18 km/h. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra il 69% e il 72%.

La sera porterà un cambiamento, con una possibile attenuazione della pioggia, che diventerà più leggera. Le temperature si manterranno sui 15°C, e il vento continuerà a soffiare da nord-est, con intensità variabile. La copertura nuvolosa rimarrà totale, ma ci si aspetta una diminuzione delle precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imola nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da mercoledì, con una diminuzione della pioggia e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 17 Settembre, i residenti dovranno prepararsi a una giornata di maltempo, con pioggia e venti sostenuti che caratterizzeranno il clima. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le necessarie precauzioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.1° perc. +15° 1.83 mm 7.6 ESE max 13.3 Scirocco 90 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +15.6° perc. +15.3° 0.3 mm 9.6 NE max 20.1 Grecale 80 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +15.3° perc. +14.9° 0.63 mm 19.7 NE max 35.1 Grecale 76 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +16.1° perc. +15.6° 0.49 mm 26.9 ENE max 37.5 Grecale 71 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +17.5° perc. +17° 0.25 mm 25.6 ENE max 33.4 Grecale 64 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +16.6° perc. +16.2° 0.7 mm 17.5 ENE max 28.5 Grecale 72 % 1016 hPa 18 pioggia moderata +15.4° perc. +15.3° 2.05 mm 10.5 NE max 24.6 Grecale 86 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.43 mm 18.8 NE max 38.8 Grecale 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:14

