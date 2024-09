Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Imola indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con la presenza di piogge leggere e un cielo che passerà da nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare le temperature, mantenendole attorno ai 15°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, ma le piogge non si esauriranno del tutto. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 19°C durante le ore centrali della giornata, con una leggera diminuzione nel pomeriggio.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della copertura nuvolosa, con la possibilità di piogge intermittenti. La temperatura massima raggiungerà i 19,3°C, mentre la velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,7 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per Imola nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento delle condizioni meteo a partire dal fine settimana. Sabato e Domenica si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo giornate più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.41 mm 7.7 ONO max 12.2 Maestrale 95 % 1018 hPa 3 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 58 % 10.1 ONO max 14.2 Maestrale 94 % 1018 hPa 6 nubi sparse +15.5° perc. +15.5° prob. 38 % 10.7 ONO max 18.6 Maestrale 92 % 1019 hPa 9 nubi sparse +19° perc. +18.9° prob. 10 % 12.1 N max 22.3 Tramontana 76 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +18.8° perc. +18.8° 0.13 mm 7.2 ENE max 16.9 Grecale 80 % 1020 hPa 15 pioggia leggera +19.2° perc. +19.3° 0.11 mm 5.1 ENE max 11.7 Grecale 79 % 1019 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +17° prob. 27 % 2.6 SSE max 3.4 Scirocco 87 % 1021 hPa 21 nubi sparse +15.9° perc. +15.9° Assenti 4.5 O max 4.6 Ponente 90 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:09

