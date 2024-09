Previsioni Meteo Imperia: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Imperia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera coperta. Durante la notte, le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 21°C, e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che varieranno tra 21,6°C e 21,1°C. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1009 hPa. La brezza leggera, con velocità del vento che non supererà i 7,5 km/h, garantirà una sensazione di piacevole freschezza.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, si noterà un incremento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,5°C intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, fino a 12,4 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale. L’umidità si attesterà attorno al 62%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà sempre più nuvoloso, con una copertura che raggiungerà l’84% entro le 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, toccando i 22,1°C alle 17:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 75%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 20,6°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra 1,5 km/h e 7,6 km/h, con una direzione variabile. L’umidità si stabilizzerà attorno al 78%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Imperia mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare rapidamente. La giornata di Mercoledì si presenterà quindi come un mix di sole e nuvole, con temperature piacevoli, ma con l’arrivo di un clima più coperto in serata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 7.5 NO max 6.4 Maestrale 65 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21.3° Assenti 5.3 ONO max 6.7 Maestrale 66 % 1009 hPa 6 poche nuvole +21.4° perc. +21.4° Assenti 5.7 NO max 6.9 Maestrale 67 % 1009 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +24° Assenti 5.1 SSE max 6 Scirocco 59 % 1009 hPa 12 nubi sparse +24.5° perc. +24.6° Assenti 12.4 S max 13.4 Ostro 62 % 1008 hPa 15 nubi sparse +23.7° perc. +23.8° Assenti 11.1 SSO max 12.7 Libeccio 66 % 1007 hPa 18 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° prob. 2 % 4.5 SSO max 4.4 Libeccio 78 % 1006 hPa 21 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° prob. 17 % 6.9 N max 6.6 Tramontana 78 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:40

