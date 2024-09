Previsioni Meteo, Italia in bilico tra stabilità e nuovi nubifragi: clima variabile la prossima settimana

MeteoWeb

Nel corso della prossima settimana, l’Italia sarà interessata da un’alternanza di condizioni meteorologiche, con fasi di stabilità seguite da nuovi peggioramenti, che coinvolgeranno diverse regioni del Paese.

La giornata di domenica 22 si preannuncia in gran parte stabile e soleggiata sulla maggior parte del territorio nazionale, grazie all’influenza di un campo di alta pressione. Tuttavia, non tutte le aree saranno risparmiate dal maltempo. Infatti, al Nord la situazione inizierà a cambiare, con un graduale indebolimento della pressione atmosferica a causa dell’avvicinarsi di un sistema frontale proveniente da ovest.

Le prime avvisaglie di questo peggioramento si faranno sentire già dal mattino sulle isole maggiori, in particolare in Sardegna e Sicilia, dove si prevedono piogge e temporali. Con il passare delle ore, il fronte perturbato tenderà a spostarsi verso il Nordovest e la Calabria, coinvolgendo anche queste regioni nel corso della giornata.

In serata, le precipitazioni si intensificheranno su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, dove si attendono piogge più insistenti. Contestualmente, la situazione sulle isole maggiori migliorerà leggermente, con un’attenuazione dei fenomeni. Tuttavia, il maltempo continuerà a muoversi verso nord, raggiungendo le coste tirreniche centro-settentrionali entro la fine della giornata.

Lunedì 23 settembre vedrà l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, che porterà piogge sulle regioni nordoccidentali e nuovamente sulle isole maggiori. Questo fronte perturbato si sposterà progressivamente verso il resto del Nord, portando rovesci e temporali diffusi, in un movimento da ovest verso est.

Allo stesso tempo, le regioni centrali saranno anch’esse interessate da piogge, che si muoveranno dal versante tirrenico verso quello adriatico. Procedendo verso sud, tuttavia, gli effetti di questa perturbazione si faranno meno intensi, con una variabilità atmosferica più contenuta sulle regioni meridionali.

Il flusso perturbato proveniente dall’Atlantico, alimentato da una vasta area di bassa pressione situata tra le isole britanniche e la Scandinavia, scenderà gradualmente di latitudine, favorendo il passaggio di nuovi impulsi instabili anche nella giornata di martedì 24. Questo nuovo impulso di maltempo interesserà buona parte dell’Italia, con piogge e temporali che potranno raggiungere anche le regioni meridionali.

Mercoledì 25 potrebbe essere la giornata di un ulteriore peggioramento, con una nuova perturbazione che, stando alle previsioni, dovrebbe colpire in particolare il Nord Italia, ma anche il resto del Paese. Anche in questo caso, si attendono nuove piogge e rovesci, che interesseranno soprattutto le aree settentrionali del Paese.

In sintesi, le prossime giornate saranno caratterizzate da una variabilità meteorologica piuttosto marcata, con fasi di tempo stabile alternate a nuovi peggioramenti, con il Nord Italia e le isole maggiori in prima linea per quanto riguarda le precipitazioni più intense. I fenomeni tenderanno a essere meno incisivi man mano che ci si sposta verso sud, ma non mancheranno comunque occasioni di pioggia anche nelle regioni meridionali.

