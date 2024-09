Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche a Lecce per Mercoledì 18 Settembre si presenteranno caratterizzate da una persistente instabilità atmosferica, con precipitazioni che si manifesteranno per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima prevalentemente piovoso, con temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20°C e i 24°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. I venti, moderati e provenienti principalmente da sud-est, contribuiranno a rendere l’atmosfera umida, con un’umidità relativa che si attesterà attorno al 75%.

Durante la notte, Lecce sperimenterà piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista verso l’alba. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 35,9 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con una temperatura che salirà fino a 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 70%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità variabile. I venti si manterranno da sud-est, con velocità che si attesteranno tra i 20 km/h e i 25 km/h.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità delle piogge, con valori che raggiungeranno il 100% di copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. Le precipitazioni, sebbene leggere, saranno costanti, con accumuli che potranno arrivare a 0,84 mm. I venti continueranno a soffiare da sud-est, mantenendo una velocità moderata.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire, ma non si escludono brevi rovesci. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma le precipitazioni si faranno meno intense. I venti si calmeranno, con velocità che scenderanno sotto i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature più elevate, ma non si escludono occasionali rovesci. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.6° perc. +20.7° 0.82 mm 5.3 SSO max 6.9 Libeccio 75 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.7° perc. +19.9° 0.9 mm 24.8 ESE max 31.6 Scirocco 81 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.7 mm 26.4 SE max 32.3 Scirocco 80 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +23.5° perc. +23.5° 0.11 mm 24.2 SSE max 24 Scirocco 63 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +23.4° perc. +23.4° 0.66 mm 20.7 SSE max 22.1 Scirocco 64 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +23.6° perc. +23.7° 0.23 mm 17.7 SSE max 18.1 Scirocco 64 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +21.8° perc. +22° 0.73 mm 14.1 SE max 18.8 Scirocco 74 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +21.2° perc. +21.3° 0.43 mm 8.7 S max 10.6 Ostro 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:46

