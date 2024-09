Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venerdì 13 Settembre a Lecce si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge e nuvolosità, che lasceranno spazio a schiarite nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21,8°C e i 26,9°C, mentre i venti si faranno sentire con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e ventilato.

Nella notte, Lecce sarà avvolta da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 24,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e si registreranno venti sostenuti provenienti da Sud-Ovest, con velocità di 20,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 37%, ma non si prevedono eventi significativi.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente. Si assisterà a piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 3,52 mm entro le ore 07:00. La temperatura scenderà a circa 22,2°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 75%. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 30,4 km/h. A partire dalle ore 09:00, si inizieranno a vedere nubi sparse, con una graduale diminuzione della pioggia.

Nel pomeriggio, la situazione meteo migliorerà notevolmente. Le temperature saliranno fino a 26,8°C e il cielo si presenterà con poche nuvole. I venti si attenueranno leggermente, mantenendosi intorno ai 22,2 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più gradevole. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà assente.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,9°C. I venti continueranno a soffiare, ma con intensità ridotta, attorno ai 28,2 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 44%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una mattinata piovosa, il clima si stabilizzerà, con temperature gradevoli e cieli sereni. Per il fine settimana, si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +23.4° perc. +23.5° prob. 37 % 23.6 OSO max 35.7 Libeccio 65 % 1006 hPa 5 cielo coperto +23.7° perc. +23.7° prob. 85 % 28.3 SSO max 45.8 Libeccio 61 % 1006 hPa 8 pioggia leggera +24.3° perc. +24.5° 0.41 mm 32.1 SO max 42.1 Libeccio 64 % 1007 hPa 11 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 87 % 32.3 OSO max 35.1 Libeccio 44 % 1007 hPa 14 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 25.1 OSO max 25.6 Libeccio 45 % 1007 hPa 17 nubi sparse +23.8° perc. +23.4° Assenti 31.5 O max 37.1 Ponente 46 % 1007 hPa 20 cielo sereno +21.9° perc. +21.3° Assenti 28.2 O max 42.3 Ponente 44 % 1010 hPa 23 nubi sparse +22.2° perc. +21.6° prob. 1 % 21.7 O max 31.5 Ponente 46 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.