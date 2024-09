Previsioni Meteo Lecco: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Lecco indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,9°C. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nel corso della sera.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 21,3°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 32% e il 34%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. La copertura nuvolosa continuerà a variare, ma non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 12,7°C. La brezza leggera persisterà, ma l’intensità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 10,3 km/h. L’umidità, nel frattempo, salirà fino al 69%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lecco indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni meteo analoghe, con un cielo nuvoloso e temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per sperare in giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Lecco

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.9° perc. +9.4° Assenti 9.8 NNE max 11.5 Grecale 51 % 1017 hPa 3 nubi sparse +10.2° perc. +8.6° Assenti 8.9 NNE max 9.5 Grecale 49 % 1016 hPa 6 nubi sparse +11° perc. +9.4° Assenti 7.5 NNE max 7.9 Grecale 46 % 1016 hPa 9 nubi sparse +18.4° perc. +17.2° Assenti 2 SO max 3.3 Libeccio 36 % 1014 hPa 12 nubi sparse +21.3° perc. +20.3° Assenti 4.8 SO max 8.6 Libeccio 32 % 1013 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +19.7° Assenti 3.9 O max 10 Ponente 38 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +14.4° Assenti 7 N max 9.1 Tramontana 62 % 1013 hPa 21 cielo coperto +13.9° perc. +13.1° Assenti 8.5 NNE max 11.4 Grecale 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:26

