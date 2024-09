Previsioni Meteo Lentini: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Lentini indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che raggiungeranno valori elevati durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, specialmente nelle ore centrali, mentre nel pomeriggio si assisterà a un incremento della nuvolosità. Le temperature percepite si manterranno su livelli confortevoli, con un leggero calo previsto verso sera. I venti saranno leggeri, con una direzione variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 24,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 10%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10 km/h e i 12 km/h, proveniente principalmente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 30,2°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 33,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e i venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 8,5 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portando a condizioni di caldo secco.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nella copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Alle 14:00, la temperatura scenderà leggermente a 33°C, mentre alle 16:00 si attesterà a 29,5°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%. I venti si faranno più evidenti, con una velocità che potrà raggiungere i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 23,1°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà moderata, con valori che raggiungeranno il 21%. I venti saranno leggeri e la probabilità di pioggia rimarrà trascurabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lentini nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno elevate e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione ai cambiamenti di temperatura, specialmente nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.1° perc. +24.1° Assenti 10.1 OSO max 12.1 Libeccio 60 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23.5° perc. +23.5° Assenti 10.3 OSO max 12 Libeccio 63 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28° perc. +28.2° Assenti 8.5 ONO max 13.2 Maestrale 47 % 1013 hPa 10 cielo sereno +33.6° perc. +32.8° Assenti 7.5 NO max 11.5 Maestrale 30 % 1013 hPa 13 cielo sereno +34.4° perc. +33.6° Assenti 1.2 E max 19.2 Levante 29 % 1012 hPa 16 nubi sparse +29.5° perc. +29.8° prob. 10 % 7.6 ESE max 14.3 Scirocco 46 % 1013 hPa 19 nubi sparse +24.2° perc. +24.7° prob. 1 % 4.3 SE max 7.2 Scirocco 77 % 1015 hPa 22 poche nuvole +23.4° perc. +23.7° prob. 2 % 6.6 OSO max 11.3 Libeccio 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.