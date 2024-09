Previsioni Meteo Lissone: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Lissone si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento temporaneo nel pomeriggio, prima di un nuovo peggioramento serale. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15,2°C e +20,4°C. La presenza di umidità elevata e venti leggeri completerà il quadro meteorologico.

Nella notte, le condizioni saranno dominate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,3°C, con una percezione leggermente più alta a +15,4°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 3,6 km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 95%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il meteo non mostrerà significativi miglioramenti. La pioggia continuerà a cadere, anche se con intensità variabile. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i +19,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 96%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +20,4°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 54%. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori che toccheranno il 37%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un nuovo incremento della nuvolosità e il ritorno di piogge leggere. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai +15,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 20%, ma le precipitazioni continueranno, con valori di pioggia che si aggireranno attorno ai 0,15 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 82%, mentre il vento si manterrà debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lissone indicano un miglioramento temporaneo, con una possibile schiarita mercoledì, seguita da un nuovo peggioramento giovedì. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo continueranno a oscillare tra piogge e schiarite. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.25 mm 3.6 ENE max 10.9 Grecale 95 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 41 % 1.4 SSE max 4.3 Scirocco 93 % 1009 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° prob. 27 % 4.6 O max 9 Ponente 89 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16.7° Assenti 6.2 O max 8.2 Ponente 70 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° prob. 17 % 5.5 OSO max 6 Libeccio 54 % 1010 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +19.6° prob. 38 % 3.4 SSO max 3.5 Libeccio 57 % 1010 hPa 18 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° prob. 53 % 0.6 ENE max 1.9 Grecale 71 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +16° perc. +15.8° 0.11 mm 4.5 NE max 5.9 Grecale 79 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

