Previsioni Meteo Lombardia: domani piogge su bassa pianura e Appennino

“Traslazione di un nucleo depressionario dai Balcani verso centro-nord Italia e successivamente sul Tirreno, con associati flussi umidi orientali negli strati medio bassi e deboli piogge diffuse sulla bassa pianura e Appennino domani, deboli sparse sui rilievi tra giovedì e venerdì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Per il fine settimana blanda rimonta anticiclonica sul Mediterraneo a favorire condizioni prevalentemente stabili“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo poco nuvoloso nella notte, nel corso della mattinata nubi in aumento a partire dalla fascia di pianura e in rapida estensione anche alla montagna; in serata deboli schiarite sui rilievi.

Precipitazioni: dal mattino deboli in Appennino e sulla fascia di bassa pianura, in lieve intensificazione nel corso del pomeriggio, persistenti ma in attenuazione in serata; assenti sui rilievi alpini e prealpi occidentali, non esclusi deboli sui rilievi orientali.

Temperature: minime e massime in lieve calo. In pianura minime tra 10 e 13 °C, massime tra 18 e 21 °C.

Zero termico: tra 2500 e 2800 metri.

Venti: in pianura e Appennino da deboli a moderati orientali al mattino, in rotazione da ovest nel pomeriggio; in montagna deboli variabili.

