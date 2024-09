Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento nel pomeriggio

MeteoWeb

L’approfondimento sul Sud della Francia di una saccatura apporterà masse d’aria umide meridionali sulla Lombardia e piogge in intensificazione nel pomeriggio. Domani residuale instabilità sui settori orientali con passaggio a tempo stabile e soleggiato martedì, quindi una nuova perturbazione con ingresso di masse d’aria fresche da Nord determinerà precipitazioni diffuse a metà settimana e sensibile calo delle temperature: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nel pomeriggio precipitazioni in intensificazione, moderate, ed estensione a tutta la Regione, possibili anche a carattere di rovescio o temporale, persistenti in serata sui rilievi e pianura orientale, in attenuazione e progressivo esaurimento sui settori più occidentali.

Temperature: minime in rialzo, massime in calo. In pianura minime tra 17 e 20°C, massime tra 22 e 25°C.

Zero termico: in calo a circa 4000 metri o a quote inferiori in serata sui rilievi alpini.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in montagna a tratti in rinforzo da sud.

