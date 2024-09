Previsioni Meteo Lombardia: in arrivo temporali diffusi su pianura e Prealpi centrorientali

MeteoWeb

“Un’area depressionaria in discesa sul centro Europa porterà dal pomeriggio ed in serata rovesci e temporali, diffusi su pianura e Prealpi centrorientali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Giovedì sensibile calo termico e precipitazioni in spostamento verso est, seguite dal marcato rinforzo del vento da nord sui settori occidentali e sui rilievi. Nel fine settimana flusso settentrionale intenso sulla Lombardia: passaggio di nubi in quota ma con bassa probabilità di precipitazioni a sud delle Alpi, temperature ancora inferiori alla norma, e vento a tratti forte“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso la prima parte della giornata, dalla mattina progressive schiarite a partire dai settori occidentali, irregolarmente nuvoloso o nuvoloso a est.

Precipitazioni: nella notte diffuse, da deboli a moderate e più insistenti a est; in esaurimento dalla mattinata sulla fascia di pianura e prealpina occidentale, persistenti seppur in indebolimento nel pomeriggio a est. Neve oltre 2000 metri.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in forte calo. In pianura minime tra 15°C e 17°C, massime tra 19°C e 23°C.

Zero termico: in calo a 2800 metri al mattino, in ulteriore abbassamento a 2400 metri nel pomeriggio. In serata sulle Alpi di confine attorno a 2000 metri.

Venti: moderati o forti settentrionali su fascia alpina, Garda e su Prealpi e pianura occidentali; sulla pianura orientale inizialmente deboli o moderati da est, in progressiva rotazione da ovest nella giornata.

