Previsioni Meteo Lugo: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

Le condizioni meteo di Lugo per Giovedì 19 Settembre si presenteranno caratterizzate da una persistente instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. I dati indicano una copertura nuvolosa totale e temperature che si manterranno attorno ai 15-18°C, con una leggera diminuzione nel corso della sera. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 34,4 km/h.

Durante la notte, le precipitazioni saranno moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La pioggia si presenterà con intensità variabile, ma si manterrà costante, accompagnata da una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 9 e i 18 km/h.

Nella mattina, la situazione non subirà significativi cambiamenti. Le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno a cadere, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento si presenterà con intensità moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,4 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con le piogge che tenderanno a diventare più leggere. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,8°C alle ore 15:00. Tuttavia, la nuvolosità rimarrà alta e le possibilità di pioggia non si esauriranno completamente. Il vento si calmerà leggermente, mantenendosi comunque attivo.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 15-16°C. Le piogge continueranno a essere presenti, ma con intensità minore. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e il vento si presenterà più leggero, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lugo nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge intermittenti. Venerdì e Sabato potrebbero portare un miglioramento temporaneo, ma le nuvole e le piogge potrebbero tornare a farsi sentire nei giorni successivi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +14.3° perc. +14.2° 1.05 mm 16.4 NNO max 29.6 Maestrale 95 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +14.2° perc. +14.1° 1.52 mm 15.9 NO max 25.1 Maestrale 95 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 2.23 mm 4.5 NO max 14.8 Maestrale 95 % 1014 hPa 9 pioggia moderata +16.2° perc. +16.2° 2.37 mm 10.3 NE max 31.2 Grecale 91 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +17° perc. +17° 1.08 mm 19.5 ENE max 33.3 Grecale 88 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +18.8° perc. +18.8° 0.3 mm 16.7 ESE max 24.5 Scirocco 80 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +16.2° perc. +16.1° 0.36 mm 4.1 S max 7.2 Ostro 89 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.48 mm 7.5 NO max 13.4 Maestrale 92 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:10

