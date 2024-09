Previsioni Meteo Lumezzane: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Lumezzane indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +12,6°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con temperature che saliranno fino a +20,6°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una leggera diminuzione delle temperature. La sera si concluderà con un cielo ancora nuvoloso e temperature che si attesteranno intorno ai +14°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Lumezzane vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +14°C. La copertura nuvolosa sarà del 68%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 100% alle 01:00, con temperature che scenderanno fino a +13,4°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma le temperature inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +17,8°C e una copertura nuvolosa del 48%. Proseguendo verso il mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 20,6°C, con una leggera diminuzione dell’umidità e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,3°C alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 99%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,8km/h.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. L’umidità rimarrà elevata, superando l’80%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lumezzane indicano una giornata nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori moderati. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 6 NNE max 5.2 Grecale 80 % 1021 hPa 3 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 5.7 NNE max 5 Grecale 82 % 1020 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 5.9 NNE max 5.3 Grecale 81 % 1020 hPa 9 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° Assenti 4.7 SSO max 3 Libeccio 62 % 1019 hPa 12 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° Assenti 6.7 SSO max 4.5 Libeccio 55 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 6.4 SSO max 5.4 Libeccio 61 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 2.3 NE max 2.4 Grecale 81 % 1017 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° Assenti 5.7 NNE max 5.2 Grecale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:11

