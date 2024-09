Previsioni Meteo Lumezzane: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Lunedì 16 Settembre a Lumezzane si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10°C, mentre nel corso della giornata si raggiungeranno massime di circa 18,6°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e una temperatura di 10,6°C, che scenderà leggermente fino a 10°C alle 01:00. Con il passare delle ore, si osserverà un aumento della copertura nuvolosa, passando da 24% a 81% entro le 05:00. La mattina si presenterà con nubi sparse, con temperature che varieranno da 10,3°C a 15°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 87% alle 09:00, e il cielo sarà completamente coperto entro le 13:00.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione verso le 17°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà massima, con valori che toccheranno il 99%. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si attesterà intorno al 45-69%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da sud-sud ovest.

La sera continuerà con un cielo coperto, mantenendo temperature attorno ai 13°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 68%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lumezzane indicano una giornata nuvolosa, con temperature gradevoli e senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
0 cielo sereno +10.6° perc. +9.3° Assenti 8.9 NNE max 8.9 Grecale 61 % 1015 hPa
3 nubi sparse +9.8° perc. +8.8° Assenti 8.4 NNE max 8.6 Grecale 55 % 1015 hPa
6 nubi sparse +10.3° perc. +8.8° Assenti 7.7 NNE max 7.8 Grecale 56 % 1015 hPa
9 cielo coperto +16.3° perc. +15.2° Assenti 3.3 S max 4.9 Ostro 47 % 1014 hPa
12 cielo coperto +18.6° perc. +17.6° Assenti 6.4 SSO max 6.6 Libeccio 43 % 1013 hPa
15 cielo coperto +17.7° perc. +16.8° Assenti 5.7 SSO max 3.5 Libeccio 50 % 1012 hPa
18 nubi sparse +13.5° perc. +12.7° Assenti 4.1 NNO max 4.1 Maestrale 69 % 1013 hPa
21 cielo coperto +13.4° perc. +12.5° Assenti 6.2 NNE max 6.7 Grecale 66 % 1013 hPa
Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:22

