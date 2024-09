Previsioni Meteo Macerata: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 18 Settembre a Macerata si presenteranno caratterizzate da un’abbondante copertura nuvolosa e da piogge persistenti. Durante la notte, la città subirà forti precipitazioni, con accumuli significativi che continueranno anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 13,8°C, mentre l’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 97%. La situazione non migliorerà nel corso della mattina, quando si prevederanno piogge leggere che accompagneranno gli abitanti fino al pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con forti piogge, con una temperatura di 13,8°C e una copertura nuvolosa al 100%. Le precipitazioni continueranno a essere intense fino all’alba, con accumuli che raggiungeranno i 5,65mm. La mattina si presenterà con piogge leggere, mantenendo una temperatura media di circa 14°C. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord e Nord Est, con velocità che varieranno tra i 6,4 km/h e i 10,8 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Proseguendo nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni continueranno a essere moderate, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,39mm. I venti si manterranno leggeri, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla, sebbene l’umidità rimarrà elevata.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge leggere che continueranno a cadere su Macerata. Le temperature si attesteranno attorno ai 14°C, con venti deboli e umidità che si manterrà sopra il 90%. Le precipitazioni, sebbene meno intense rispetto alla notte, continueranno a contribuire a un clima umido e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Macerata indicano un miglioramento solo parziale. Giovedì e Venerdì si prevede un graduale allentamento delle piogge, ma le temperature rimarranno fresche e l’umidità continuerà a essere elevata. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima piovoso e fresco, con la possibilità di portare un ombrello e indossare abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +13.8° perc. +13.8° 5.65 mm 5 NNE max 12.6 Grecale 97 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +13.5° perc. +13.5° 3.18 mm 3.4 N max 10.3 Tramontana 97 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.64 mm 7.9 NNO max 15.7 Maestrale 96 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.33 mm 6.8 NNO max 12.9 Maestrale 92 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.89 mm 13.3 ENE max 22 Grecale 88 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.39 mm 6.1 NE max 9 Grecale 87 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.27 mm 4.8 NO max 7.2 Maestrale 91 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +14.6° perc. +14.5° 0.21 mm 2.9 ONO max 3.7 Maestrale 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.