Previsioni Meteo Massa: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Massa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, ma l’umidità elevata e il vento moderato contribuiranno a creare una sensazione di fresco. Analizzando i dati, si evidenzia un quadro meteorologico che richiederà attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Durante la notte, Massa sarà interessata da pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,5°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 24,5 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 35,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e si registreranno piccole quantità di precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si aggireranno attorno ai 19,9°C. Il vento rimarrà sostenuto, con velocità che si attesteranno tra i 21,8 km/h e i 26,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà sopra il 70%, creando un ambiente piuttosto umido e fresco.

Nel pomeriggio, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge moderate che interesseranno Massa. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 19,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, con intensità che varierà tra i 13,9 km/h e i 16,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, superando l’80%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi in modo significativo.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la pioggia che si presenterà in forma più leggera, ma le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 17,8°C. Il vento si calmerà, con velocità che scenderanno a circa 10,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà comunque alta, e l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha programmato attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un graduale miglioramento, ma le temperature rimarranno fresche e l’umidità alta, quindi è opportuno prepararsi a un clima variabile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.92 mm 26.9 SSO max 38.6 Libeccio 86 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.72 mm 23.1 SSO max 32.4 Libeccio 83 % 1004 hPa 7 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.62 mm 22.3 SSO max 30.1 Libeccio 85 % 1003 hPa 10 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° prob. 65 % 23.3 SSO max 32.2 Libeccio 72 % 1005 hPa 13 pioggia leggera +19.6° perc. +19.7° 0.28 mm 15.4 SSO max 23.3 Libeccio 77 % 1003 hPa 16 pioggia moderata +19.1° perc. +19.2° 1.2 mm 16.5 SO max 22.4 Libeccio 80 % 1003 hPa 19 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° prob. 42 % 20.1 SO max 27.3 Libeccio 76 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +17.7° perc. +17.4° 0.29 mm 0.8 ENE max 7 Grecale 74 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:30

