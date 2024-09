Previsioni Meteo Massarosa: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massarosa di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più stabili nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 22,4°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, con possibilità di pioggia leggera nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che oscilleranno intorno ai 17°C. La mattina inizierà con piogge leggere, con accumuli di circa 0,34mm entro le ore 10:00. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 21°C, mentre il vento soffierà da sud con intensità moderata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. Dopo le piogge della mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, con una leggera diminuzione della probabilità di precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare da sud-sudovest, mantenendo una velocità di circa 12,9 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si manterranno sui 20°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’87%. Il vento si attenuerà leggermente, mantenendo comunque una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massarosa nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima più favorevole, con temperature che si avvicineranno ai 25°C nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +17.1° prob. 21 % 4.4 ENE max 5.1 Grecale 88 % 1015 hPa 4 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° prob. 24 % 6.3 E max 7.3 Levante 89 % 1013 hPa 7 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 22 % 8.8 E max 11.5 Levante 86 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.34 mm 10 S max 17.4 Ostro 85 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +22.4° perc. +22.8° 0.15 mm 12.9 SSO max 18.7 Libeccio 79 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +21.1° perc. +21.5° 0.16 mm 10.8 SSO max 20.7 Libeccio 86 % 1012 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 30 % 10.2 SSE max 21 Scirocco 87 % 1011 hPa 22 cielo coperto +20.4° perc. +20.7° prob. 26 % 10.1 SSE max 19.1 Scirocco 86 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.