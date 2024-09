Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Matera si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse. La temperatura si aggirerà intorno ai +20°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà a una velocità di circa 1-2 km/h provenendo da diverse direzioni, principalmente da Nord Est e Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare con un aumento della temperatura fino a raggiungere i +28°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50%. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare a circa 9-10 km/h sempre dalla direzione del Sud. L’umidità si manterrà stabile intorno al 45%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo coperto. La temperatura massima sarà di circa +30°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 20 km/h sempre provenendo dal Sud. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno fino al 23%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 45%. La pressione atmosferica subirà una lieve diminuzione, arrivando a 1013hPa.

In serata, il cielo si manterrà coperto, con una temperatura che si abbasserà gradualmente fino a raggiungere i +21°C. Il vento continuerà a soffiare dal Sud con una velocità di circa 7-8 km/h. Le probabilità di precipitazioni si attesteranno intorno al 10-12%, mentre l’umidità sarà intorno al 60%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a Matera indicano una giornata con un’alternanza di condizioni meteorologiche, passando da cielo sereno a cielo coperto. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con un aumento dell’umidità nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e alle eventuali precipitazioni nel pomeriggio. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Matera.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 1.2 OSO max 3.8 Libeccio 67 % 1016 hPa 3 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° Assenti 1.7 NE max 2.6 Grecale 69 % 1015 hPa 6 cielo sereno +22.2° perc. +22.1° Assenti 3.3 SO max 4.6 Libeccio 63 % 1015 hPa 9 nubi sparse +27.1° perc. +27.2° Assenti 8.9 S max 8.2 Ostro 44 % 1015 hPa 12 nubi sparse +29.8° perc. +29.1° Assenti 9.9 SSE max 7.6 Scirocco 36 % 1014 hPa 15 cielo coperto +27.8° perc. +27.8° prob. 23 % 20.3 S max 17.2 Ostro 45 % 1013 hPa 18 cielo coperto +24.4° perc. +24.3° prob. 21 % 5.4 SSE max 6.8 Scirocco 55 % 1013 hPa 21 cielo sereno +22.6° perc. +22.4° prob. 12 % 7.5 SSE max 9.4 Scirocco 58 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:16

