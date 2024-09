Previsioni Meteo Mazara del Vallo: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La mattina vedrà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 23°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma con una diminuzione delle precipitazioni. La sera porterà un ritorno delle piogge, che si intensificheranno, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, Mazara del Vallo sperimenterà piogge leggere, con temperature comprese tra 20,4°C e 21,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,3 km/h e i 6,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 72%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che raggiungeranno i 23,4°C. Le piogge si faranno più sporadiche, con probabilità di precipitazioni che varierà dal 27% al 35%. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 8 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 73%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23°C. Le probabilità di pioggia scenderanno ulteriormente, attestandosi attorno al 13%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità su livelli moderati.

La sera, a partire dalle 18:00, si prevede un aumento delle precipitazioni, con piogge leggere che si trasformeranno in piogge moderate. Le temperature scenderanno a 21°C, con un’umidità che raggiungerà il 81%. La velocità del vento sarà più contenuta, ma le raffiche potrebbero aumentare, portando a un’intensificazione delle condizioni di maltempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni mostrano un andamento variabile, con un miglioramento atteso per il fine settimana. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché le piogge di Giovedì potrebbero influenzare le attività all’aperto. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21° perc. +21.1° 0.27 mm 6.4 SSE max 8.3 Scirocco 74 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +20.5° perc. +20.6° 0.14 mm 6.1 E max 6.6 Levante 78 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +21.1° perc. +21.3° 0.27 mm 5.8 SE max 6.2 Scirocco 78 % 1014 hPa 10 cielo coperto +22.8° perc. +23.1° prob. 35 % 8.1 S max 9 Ostro 73 % 1014 hPa 13 nubi sparse +23.5° perc. +23.7° prob. 13 % 8.7 SO max 9.1 Libeccio 71 % 1013 hPa 16 nubi sparse +23° perc. +23.3° prob. 18 % 4.6 O max 5.2 Ponente 73 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.52 mm 0.9 OSO max 4.2 Libeccio 77 % 1014 hPa 22 pioggia moderata +21.3° perc. +21.6° 1.32 mm 4.6 NE max 6.9 Grecale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:07

