Previsioni Meteo Mazara del Vallo: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% durante la notte, mentre le temperature si attesteranno attorno ai 21,7°C. La velocità del vento varierà tra 9,5 km/h e 12,4 km/h. Nella mattina, le temperature saliranno a 24,1°C e la copertura nuvolosa scenderà all’86%. Nel pomeriggio, il cielo diventerà sereno con temperature intorno ai 23,5°C. Sabato 21 Settembre, il cielo rimarrà coperto con temperature di circa 20,9°C. Domenica 22 Settembre, si prevede un cielo nuvoloso con temperature attorno ai 22,2°C. Non si prevedono precipitazioni significative durante il weekend.

Venerdì 20 Settembre

Durante la notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 21,7°C, con una leggera diminuzione a 21,5°C nelle ore successive. La velocità del vento varierà tra 9,5 km/h e 12,4 km/h, proveniente principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 10%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24,1°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, toccando punte di 21,3 km/h. La copertura nuvolosa inizierà a ridursi, scendendo al 86%. L’umidità rimarrà stabile attorno al 59%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà ulteriormente, con un cielo che si presenterà sereno a partire dalle 16:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23,5°C, mentre la velocità del vento raggiungerà i 25 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 10%, rendendo il pomeriggio particolarmente piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 70%.

La sera di Venerdì sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 21,5°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 14,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità aumenterà fino al 73%, ma non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attestandosi attorno ai 1017 hPa.

Sabato 21 Settembre

Nella notte di Sabato 21 Settembre, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature scenderanno a circa 20,9°C e la velocità del vento si manterrà attorno agli 11,1 km/h. L’umidità aumenterà fino al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24,2°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,7 km/h. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’81%, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 64%. Anche in questo caso, non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 23,9°C. La velocità del vento varierà tra 20 km/h e 22,8 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-orientale. L’umidità aumenterà fino al 76%, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 90%. Non si prevedono precipitazioni.

La sera di Sabato sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature che scenderanno a circa 22,4°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 11,4 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’81%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1019 hPa.

Domenica 22 Settembre

Nella notte di Domenica 22 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 22,2°C, con una leggera diminuzione a 22,1°C nelle ore successive. La velocità del vento varierà tra 13,9 km/h e 15,5 km/h, proveniente da Sud-Est. L’umidità si attesterà intorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 23,4°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà, toccando punte di 20,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 98%. L’umidità rimarrà stabile attorno all’78%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23,8°C. La velocità del vento varierà tra 14,6 km/h e 15,8 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-orientale. L’umidità aumenterà fino al 80%, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 98%. Non si prevedono precipitazioni.

La sera di Domenica sarà caratterizzata da un cielo nubi sparse e temperature che scenderanno a circa 21,8°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 14,1 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-orientale. L’umidità aumenterà fino al 84%, ma non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attestandosi attorno ai 1017 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Mazara del Vallo si presenterà con un clima variabile, con un Venerdì prevalentemente sereno e temperature gradevoli, mentre Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cieli coperti e temperature più fresche. Nonostante le nuvole, non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il weekend adatto per attività all’aperto, soprattutto Venerdì. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti nel tempo.

