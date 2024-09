Previsioni Meteo Meda: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venerdì 20 Settembre a Meda si preannunciano variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la mattinata, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a un pomeriggio sereno, ma nel tardo pomeriggio e in serata si attenderanno piogge leggere. Le previsioni del tempo indicano un calo delle temperature verso la sera, accompagnato da un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno a 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 34%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di 5,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi al 3%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 19°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 35%, e il vento continuerà a soffiare da Nord a una velocità di 6,6 km/h. Durante le ore centrali della giornata, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 24,2°C alle 13:00. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 38%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a 20,1°C, e la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 43%. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 27%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 18,1°C. Le precipitazioni continueranno, con una pioggia leggera che si intensificherà, portando a una copertura nuvolosa quasi totale, pari al 97%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%, e il vento si presenterà moderato, con raffiche fino a 16,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Meda nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali piogge previste per il tardo pomeriggio di Venerdì, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. La situazione meteo si stabilizzerà nei giorni successivi, promettendo un weekend all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° prob. 3 % 5.7 NNE max 6.6 Grecale 73 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° prob. 1 % 7.1 N max 8.8 Tramontana 72 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.5° perc. +14.9° Assenti 8 N max 12.9 Tramontana 70 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +20.7° Assenti 5.1 NO max 6.8 Maestrale 49 % 1020 hPa 12 poche nuvole +23.9° perc. +23.4° Assenti 5.4 SO max 5.1 Libeccio 39 % 1020 hPa 15 poche nuvole +23.8° perc. +23.2° Assenti 4.5 SSO max 5.2 Libeccio 39 % 1019 hPa 18 pioggia leggera +20.1° perc. +19.7° 0.17 mm 7 SE max 16.2 Scirocco 61 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.1° perc. +18° prob. 27 % 4.6 ENE max 8.4 Grecale 75 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.