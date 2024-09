Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 6 ottobre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 6 ottobre.

9 – 15 Settembre 2024

Settimana caratterizzata da una vasta anomalia depressionaria estesa dalla Gran Bretagna a tutto il Mediterraneo centro-occidentale tale per cui i valori di precipitazione si assesteranno oltre le medie del periodo su gran parte del territorio italiano e con le differenze maggiori attese sulle regioni nord-orientali e su quelle del basso Tirreno. Campo termico che vedrà valori mediamente inferiori a quelli climatologici su tutta l’Italia con le uniche eccezioni, con valori in linea o localmente e lievemente oltre, sulla Puglia e sulla Sicilia meridionale.

16 – 22 Settembre 2024

In questa settimana, in assenza di anomalie di rilievo, sembrerebbe prevalere un flusso occidentale, mite e di origine atlantica, a debole curvatura ciclonica al sud e sulle centrali adriatiche ma comunque con precipitazioni inferiori ai valori climatologici su tutto il territorio italiano. Campo termico che si riporterà in linea con le medie salvo valori solo localmente e lievemente inferiori su Pianura Padana, Toscana e Lazio.

23 – 29 Settembre 2024

Lo scenario più probabile, in un contesto di flusso zonale e debole anomalia anticiclonica associata, sembra prospettare precipitazioni in linea con le medie su tutto il Paese o lievemente inferiori su Sicilia e Calabria, con temperature che torneranno a superare le medie stagionali su gran parte del Paese, specie su isole maggiori, centrali adriatiche, Sud peninsulare e intero settore alpino.

30 Settembre – 6 Ottobre 2024

Poche variazioni rispetto la settimana precedente se non per le precipitazioni che sembrerebbero attestarsi su valori lievemente inferiori alle medie sulla maggior parte del Centro-Nord, Sardegna inclusa.

