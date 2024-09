Previsioni Meteo Mercato San Severino: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercato San Severino di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, portando a un aumento della temperatura fino a raggiungere i 24°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Mercato San Severino saranno caratterizzate da nubi sparse con una temperatura che si aggirerà intorno ai 19°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Est, con intensità che non supererà i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 24°C intorno a mezzogiorno. Anche l’umidità si manterrà alta, ma le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si attesterà intorno al 69%, mentre il vento si manterrà moderato, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

La sera porterà un lieve miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 19°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 93%, ma le condizioni di vento rimarranno stabili e leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cielo coperto. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima continuerà a essere caratterizzato da un’alta umidità e da venti leggeri. Gli amanti del clima temperato troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +19.2° Assenti 2.7 SE max 4.6 Scirocco 85 % 1018 hPa 3 nubi sparse +18.5° perc. +18.7° Assenti 4.4 SE max 6.6 Scirocco 87 % 1018 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 5 SSE max 8.6 Scirocco 81 % 1018 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 4 % 7.3 S max 12 Ostro 72 % 1018 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +24.2° Assenti 11.6 S max 14.7 Ostro 64 % 1017 hPa 15 cielo coperto +23.3° perc. +23.5° Assenti 12.3 S max 14.4 Ostro 69 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +21° Assenti 6.3 SSE max 10.9 Scirocco 84 % 1017 hPa 21 nubi sparse +19.9° perc. +20.3° Assenti 4.2 SSE max 8 Scirocco 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:46

