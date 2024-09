Previsioni Meteo Mercato San Severino: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 27 Settembre, Mercato San Severino si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse, mentre dalla mattina in poi si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo sereno che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su livelli miti, rendendo la giornata particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno tra +19,4°C e +19,9°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 49-58%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est, con velocità di circa 3-4 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra l’86% e il 89%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +21,8°C alle 07:00 e superando i +24°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, attestandosi intorno al 7-10%. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra 6 e 12 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, portandosi attorno al 66-77%.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile, con un cielo completamente sereno e temperature che toccheranno il picco di +25,9°C alle 12:00 e +24,8°C alle 15:00. La brezza si manterrà leggera, con velocità che varierà tra 9 e 13 km/h. L’umidità continuerà a oscillare, ma si manterrà su valori accettabili, intorno al 58-64%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai +20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 4-5%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con un cielo sereno e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo ideale il clima per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.9° perc. +20.2° Assenti 4.3 SSE max 7.3 Scirocco 86 % 1016 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19.7° Assenti 3.1 SSE max 5.7 Scirocco 89 % 1015 hPa 6 nubi sparse +20.2° perc. +20.5° Assenti 2.7 SSE max 5.7 Scirocco 85 % 1015 hPa 9 cielo sereno +24.1° perc. +24.3° Assenti 8.2 SSO max 9.9 Libeccio 66 % 1015 hPa 12 poche nuvole +25.9° perc. +26.1° Assenti 10.5 S max 12.9 Ostro 57 % 1014 hPa 15 cielo sereno +24.8° perc. +25° Assenti 9.5 S max 11.2 Ostro 64 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21.7° perc. +22° Assenti 4.3 SSE max 8.1 Scirocco 80 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.8° perc. +21.2° Assenti 3.9 SE max 6.9 Scirocco 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:45

