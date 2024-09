Previsioni Meteo Mercato San Severino: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercato San Severino di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. La temperatura massima raggiungerà circa 23,7°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 15,8°C durante le prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà elevata, con punte che toccheranno il 100% in serata, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 16,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 km/h e i 5,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili come Nord Est e Est. L’umidità si manterrà attorno al 51%, garantendo un clima piuttosto fresco e gradevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno il 89%. Il vento sarà leggero, con intensità che varierà da 1,1 km/h a 4,5 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 33%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,7°C, mantenendosi stabili attorno ai 23°C fino alle ore 17:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si avvicinerà al 98%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità comprese tra 4,3 km/h e 8,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 42%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a toccare i 18,2°C a mezzanotte. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che si attesteranno intorno ai 1,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 48%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima rimarrà fresco e umido, ideale per attività all’aperto, purché si tenga conto della copertura nuvolosa. Domani, ci si aspetta una situazione simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 24°C.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +15.5° Assenti 5.2 NE max 4.9 Grecale 51 % 1014 hPa 3 nubi sparse +16.1° perc. +15.1° Assenti 3 NE max 2.6 Grecale 51 % 1013 hPa 6 cielo coperto +17° perc. +16° Assenti 2.6 ENE max 2.4 Grecale 50 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +20.4° Assenti 3.7 O max 6.4 Ponente 35 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.9° perc. +22.1° Assenti 3.5 SSO max 11.2 Libeccio 34 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +22.2° Assenti 8.1 S max 7.6 Ostro 36 % 1013 hPa 18 cielo coperto +20° perc. +19.2° Assenti 1.8 SSO max 4.8 Libeccio 44 % 1014 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +17.8° Assenti 3 NE max 3.2 Grecale 48 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.