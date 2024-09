Previsioni Meteo Mesagne: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Mesagne si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +17°C e i +22°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con percentuali che non supereranno il 15%. I venti, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 27,8 km/h nelle ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto fresca e piacevole.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai +18°C. Il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest con una velocità di circa 24,7 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1017 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i +22°C intorno alle ore 11:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. I venti si presenteranno come una brezza tesa, con velocità che varieranno tra i 25 km/h e i 27,8 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 49%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai +20°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le condizioni generali. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo un’intensità di circa 20 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori normali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai +17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. I venti si attenueranno, passando a una brezza leggera con velocità di circa 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Mesagne nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre dopodomani si potrebbero registrare variazioni minime, ma sempre all’insegna del bel tempo. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 25.2 NNO max 40.3 Maestrale 63 % 1017 hPa 4 cielo sereno +17° perc. +16.5° Assenti 22.7 NO max 39.1 Maestrale 66 % 1016 hPa 7 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 27.8 NNO max 33.5 Maestrale 57 % 1016 hPa 10 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 25.7 NNO max 27.2 Maestrale 50 % 1016 hPa 13 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 25.3 N max 26.6 Tramontana 50 % 1015 hPa 16 cielo sereno +19.8° perc. +19.3° Assenti 17.6 N max 21.8 Tramontana 57 % 1015 hPa 19 poche nuvole +18.1° perc. +17.5° Assenti 9.4 N max 13.5 Tramontana 60 % 1014 hPa 22 cielo sereno +17.5° perc. +16.9° Assenti 6.3 NO max 7.1 Maestrale 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:26

