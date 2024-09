Previsioni Meteo Misilmeri: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Misilmeri indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un incremento della nuvolosità e a piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nel corso della mattina, il meteo continuerà a mostrare piogge leggere, con una temperatura che raggiungerà i 26°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che supereranno il 40%. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 46%, rendendo consigliabile portare un ombrello se si prevede di uscire.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento della pioggia, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 25°C alle 13:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 14 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 67%, contribuendo a un senso di maggiore pesantezza nell’aria.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di pioggia si intensificheranno ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potranno superare i 0.7 mm. La probabilità di pioggia rimarrà alta, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per chi dovrà uscire.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, con un graduale allentamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì 19 Settembre, è consigliato prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature che si manterranno su valori moderati e una costante presenza di nuvole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.8° perc. +19.7° prob. 49 % 6.1 SO max 5.9 Libeccio 74 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +18.5° perc. +18.4° 0.41 mm 7.6 SO max 7.1 Libeccio 80 % 1014 hPa 7 cielo sereno +22° perc. +21.9° prob. 20 % 4.5 SSO max 6.1 Libeccio 65 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +25.5° perc. +25.4° 0.13 mm 5.3 NO max 15.4 Maestrale 51 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +25.4° perc. +25.4° 0.32 mm 7.9 NNO max 14 Maestrale 55 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +22.3° perc. +22.5° 0.42 mm 5.6 NNE max 6 Grecale 73 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +21.1° perc. +21.3° 0.34 mm 5.3 ENE max 6.6 Grecale 80 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.38 mm 2.5 ENE max 4.2 Grecale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:03

