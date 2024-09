Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Misilmeri indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente umido e piovoso, con temperature che si manterranno intorno ai 23°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da sud-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 35,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 18,7°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 22%, ma non si registreranno piogge significative. Con il passare delle ore, la situazione cambierà, e già dalle prime luci dell’mattina, si assisterà a piogge leggere che continueranno fino a metà giornata. Le temperature al mattino scenderanno leggermente, raggiungendo i 18,2°C alle 07:00, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo continueranno a segnalare piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La pioggia sarà accompagnata da venti moderati, con velocità che varieranno tra i 20 e i 22 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, ma le precipitazioni non saranno particolarmente intense, con accumuli che non supereranno i 1,72 mm.

Con l’arrivo della sera, il clima si manterrà fresco, con temperature che scenderanno fino a 19°C. Il cielo rimarrà coperto, ma ci sarà una leggera diminuzione della probabilità di pioggia, che si attesterà intorno al 19%. Le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, rendendo l’aria piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Misilmeri nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento significativo. Si prevede che il clima rimanga instabile, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° prob. 13 % 9.2 SO max 14.6 Libeccio 67 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +19.2° perc. +19.1° 0.12 mm 8.9 SSO max 13.3 Libeccio 75 % 1010 hPa 7 pioggia moderata +18.2° perc. +18.4° 1.72 mm 10.2 SSO max 15.8 Libeccio 88 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +22.2° perc. +22.1° 0.26 mm 15.1 SSO max 29.5 Libeccio 65 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +22.7° perc. +22.7° 0.36 mm 22.1 SO max 35.4 Libeccio 63 % 1010 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° prob. 59 % 18.6 SO max 29.6 Libeccio 62 % 1010 hPa 19 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° prob. 23 % 9.7 SSO max 12.8 Libeccio 75 % 1012 hPa 22 nubi sparse +19° perc. +19.1° prob. 19 % 10.3 SSO max 12.3 Libeccio 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:06

